Семья погибшего "пьяного" мальчика будет настаивать на эксгумации тела

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Семья погибшего в ДТП в Балашихе 6-летнего мальчика, в чьем теле эксперты обнаружили алкоголь, намерена добиться эксгумации тела сына, а биоматериалы отправить в Германию для независимой экспертизы. Отец мальчика также собирается обратиться в СК, с целью признать его потерпевшим в этом деле.

Семья погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, в чьем теле обнаружили алкоголь, собирается добиться эксгумации тела погибшего сына, а отец ходатайствовать перед следствием о признании его потерпевшим, передает "ТВ Центр".

Роман Шимко, отец ребенка, считает, что повторная экспертиза следствия, которая нашла алкоголь в крови – полное вранье. А следователи специально отказывают в эксгумации с целью выиграть время.

"Эксгумацию делать нам не дают. По делу я прохожу как свидетель, поэтому не могу ходатайствовать об эксгумации. Если бы я был потерпевшим, то тогда мог бы. Мы будем этого добиваться, сегодня поедем в СК в Москву, будем узнавать, кто следователь, а также ходатайствовать, чтобы признали меня потерпевшим", - сообщил глава семейства.

Полученные анализы после эксгумации тела семья намерена отправить в Германию для независимой экспертизы.

23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе 31-летняя водитель сбила насмерть 6-летнего мальчика. В крови ребенка обнаружили большую концентрацию алкоголя – 2,7 промилле. Семья погибшего настаивает на повторной экспертизе, по их мнению, на свидетелей оказывается давление. Следствие возбудило в отношении судмедэкспертов уголовное дело о халатности, а в отношении водителя - по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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