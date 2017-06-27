Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

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Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину в мире выше, чем к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в 37 странах.

Президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем его американский коллега Дональд Трамп. К Путину с доверием относятся 27% участников опроса, к Трампу - 22%. Самый высокий показатель у канцлера Германии Ангелы Меркель, он составляет 42%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела организация Pew Research Center. Исследование проводилось среди 40 тысяч человек в 37 странах.

Большинство участников исследования называют Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% респондентов оценивают американского президента как "сильного лидера", а 39% считают его "харизматичным".

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