Какие улицы перекроют в июле в центре Москвы

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В июле на несколько дней будет ограничено движение на ряде улиц в центре Москвы. Это связано с работами по благоустройству и ремонту.

Правительство столицы анонсировало перекрытие ряда улиц в центре города этим летом. В частности, с 8 по 10 июля ограничат движение на Тверской. Для проезда оставят одну полосу от Настасьинского до Дегтярного переулка, сообщает "МИР 24".

Кроме того, с 15 по 17 июля движение транспорта частично приостановят на 1-й Тверской-Ямской и Лесной улицах и на участке Тверской Заставы. Автомобилистам оставят участок от улицы Чаянова до переулка Александра Невского.

"Перекрытие четырех центральных улиц связано с работами по устройству кабельной канализации и укладке трамвайных путей", - говорится в сообщении на сайте столичного правительства.

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