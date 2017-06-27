Трамп обвинил телеканал CNN в публикации ложных новостей

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Дональд Трамп прокомментировал увольнение трех сотрудников телеканала CNN из-за статьи о связях окружения президента США с Россией. Глава Белого дома обвинил компанию в публикации фальшивых новостей.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение трех сотрудников телеканала CNN, а также обвинил компанию в публикации ложных новостей.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2017 г.

"Вау, CNN пришлось отозвать большой материал по России, а троим сотрудникам пришлось уволиться. А как насчет всех других фальшивых историй, которые они делают? Фальшивые новости!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN уволил трех сотрудников из-за статьи о связях окружения Трампа с Россией. После внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала был процитирован всего один источник, не проверенный надлежащим образом.

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