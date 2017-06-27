Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

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Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин внес изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из состава СПЧ исключены Елизавета Глинка, трагически погибшая в авиакатастрофе в декабре 2016 года, а также бывший редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей, скончавшийся в мае этого года после тяжелой болезни.

Кроме того, в состав совета больше не входит Мария Каннабих, которая вернулась в состав Общественной палаты.

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