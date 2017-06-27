Хакеры заполучили данные NASA о существовании инопланетян

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В NASA отказались подтверждать информацию о доказательствах наличия внеземной жизни на других планетах. Так там отреагировали на заявление хакеров из группы Anonymous, согласно которому человечество вплотную приблизилось к обнаружению доказательств существования инопланетян.

Хакерская группа Anonymous заполучила данные NASA, доказывающие существование жизни на других планетах. В опубликованной в Сети видеозаписи они приводят заявление главы научной миссии NASA на закрытой встрече с его коллегами о том, что человечество "вплотную приблизилось к обнаружению доказательств существования жизни в космосе", пишет "Ридус".

Однако в самом Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства не спешат подтверждать эти данные. Как отметил руководитель научных программ NASA Томас Цурбухен, никакого объявления об обнаружении внеземной жизни не запланировано.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 июня 2017 г.

При этом он не стал отрицать, что ученые действительно обнаружили множество планет, на которых возможна жизнь. Но результаты ряда исследований пока остаются под грифом секретности.