По мотивам "Троих из Простоквашино" снимут мультсериал

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Писатель Эдуард Успенский рассказал, что по мотивам его произведения "Трое из Простоквашино" будет снят мультипликационный сериал. По его словам, в новых сериях мультфильма будет показано, как со временем изменился жизненный уклад деревни. На экраны с 2018 по 2020 годы выйдут 30 серий.

В 2018 году на экранах появится мультсериал по мотивам произведения "Трое из Простоквашино". Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на автора оригинальной книги Эдуарда Успенского.

По его словам, новый анимационный сериал покажет, как вместе с государством со временем поменялся жизненный уклад деревни. В частности, по словам писателя, герой почтальона Печкина станет госслужащим, кот Матроскин и пес Шарик - представителями бизнеса.

Планируется выпустить 30 новых серий о приключениях героев из Простоквашино. Бюджет мультсериала составит 300 миллионов рублей. Новые серии будут выходить с 2018 по 2020 годы. Анимационный сериал будет снят в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D.

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