Кремль не согласен со словами Макрона о "российской агрессии"

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Москва не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию агрессором на Донбассе, но готова терпеливо разъяснять реальное положение дел на Украине. Ранее Макрон в беседе с президентом Украины Петром Порошенко сказал, что в украинском конфликте агрессия исходит от России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российской агрессии на Донбассе, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Россия готова терпеливо разъяснять реальное положение дел по украинскому вопросу и высказывать свою позицию. Это не повлияет на переговоры "нормандской четверки", поскольку этот формат является "единственным и безальтернативным для решения внутриукраинского конфликта".

Накануне в Париже прошла встреча Макрона с президентом Украины Петром Порошенко. Во время беседы французский лидер отметил, что Россия выступает агрессором на востоке Украины, а Франция никогда не признает факт присоединения Крыма к России. В то же время Макрон выразил надежду, что очередная встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время.

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