"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы

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Серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке. Компания уже обратилась в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении на официальной странице компании в Twitter. Как пишут СМИ, на экранах компьютеров после кибератаки была выведена заставка вируса WannaCry.

Обновление: хакерская атака не повлияла на производственные процессы "Роснефти" - заявление компании

Серверы нефтяной компании "Роснефть" подверглись мощной хакерской атаке. Об этом говорится в сообщении компании.

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении в Twitter.

Источник газеты "Ведомости", близкий к структурам "Роснефти", сообщил, что все компьютеры на нефтеперерабатывающих предприятиях "Башнефти" перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry.

Тем временем в Арбитражном суде Башкортостана проходит судебное разбирательство между "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией с одной стороны и АФК "Система" с другой.

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