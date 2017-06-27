15:51, 27 июня 2017

Экс-капитан "Зенита" Данни стал игроком чешской "Славии"

Теги:  Спорт  футбол  чехия  зенит

Португальский футболист Мигель Данни стал игроком пражской "Славии". Ранее он выступал за московское "Динамо" и петербургский "Зенит". В российском чемпионате Данни играл на протяжении 12 лет.

Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Мигель Данни стал игроком пражской "Славии". Об этом сообщается на официальной странице чешской команды в Twitter.

Данни выступал в чемпионате России по футболу на протяжении 12 лет. В 2005 году он перешел в московское "Динамо" из португальского "Спортинга". Затем в 2008 году Данни перебрался в "Зенит", где он играл до конца прошлого сезона. В составе петербургского клуба португалец стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка страны.

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