В Турции собираются запретить игру Pac-Man по религиозным причинам

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Власти Турции намерены по религиозным причинам запретить ряд компьютерных игр. В частности, под запрет могут попасть Call of Duty, Guitar Hero и Pac-Man. Последняя привлекла внимание турецких властей тем, что главный герой убегает от призраков, которые являются "завуалированными мусульманскими женщинами".

Власти Турции усмотрели оскорбление мусульман в компьютерной игре Pac-Man. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на заявление турецкого Министерства спорта и молодежи.

По мнению ведомства, многие популярные игры иностранного производства провоцируют распространение исламофобии. В частности, герой игры Pac-Man убегает от призраков, являющихся на самом деле "завуалированными мусульманскими женщинами". Возмущение властей Турции вызвали и такие игры как Call of Duty, Resident Evil, Tekken. Здесь все гораздо менее завуалировано: в шутере Call of Duty игрокам не редко приходится стрелять в исламских террористов, в Resident Evil - в одной из сцен была замечена книга, идентифицированная как Коран, в файтинге Tekken - имя Аллаха было написано на полу одной из боевых арен. По той же причине турецкому Минспорта не понравился казалось бы безобидный симулятор гитариста Guitar Hero. В этой игре имя всевышнего также написано на полу сцены, а по нему скачут участники рок-группы.

"Цель многих игр - дать людям отрицательное представление об исламе. Цифровые игры используются как инструмент распространения исламофобии. Часто игрок выступает в роли солдата и получает очки, убивая мусульман, которых создатели игры представляют как террористов. Главная цель игр - создать у людей враждебное отношение к исламу", - заявил глава комиссии Минспорта по образованию, культуре и исследованиям Хусейф Йилмаз.