В аэропорту Нью-Йорка из багажа сбежали крабы. Видео
Теги: В мире сша курьезы животные
Из багажа пассажира, прилетевшего из Ганы в аэропорт Нью-Йорка, сбежали крабы. Их заметили на ленте выдачи багажа вперемешку с чемоданами путешественников.
Крабы сбежали из багажа пассажира, прилетевшего из Ганы в международный аэропорт имения Джона Кеннеди. Побег ракообразных засняли очевидцы. Ролик выложили на станице в Facebook, посвященной гражданской авиации.
На видео видно, как крабы едут на ленте выдачи багажа вместе с чемоданами путешественников и пытаются выбраться с нее. Некий мужчина ловит беглецов и складывает их в контейнер.
Читайте также:
В аэропорту Бостона пассажир сдал в багаж огромного живого омара
В США показали самую уродливую собаку в мире. Видео
Родившийся в Московском зоопарке слоненок покорил посетителей
Десятки родителей накормили своих детей печеньем для собак в Новой Зеландии