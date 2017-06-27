В аэропорту Нью-Йорка из багажа сбежали крабы. Видео

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Из багажа пассажира, прилетевшего из Ганы в аэропорт Нью-Йорка, сбежали крабы. Их заметили на ленте выдачи багажа вперемешку с чемоданами путешественников.

Крабы сбежали из багажа пассажира, прилетевшего из Ганы в международный аэропорт имения Джона Кеннеди. Побег ракообразных засняли очевидцы. Ролик выложили на станице в Facebook, посвященной гражданской авиации.

На видео видно, как крабы едут на ленте выдачи багажа вместе с чемоданами путешественников и пытаются выбраться с нее. Некий мужчина ловит беглецов и складывает их в контейнер.

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