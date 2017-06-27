Хакеры атаковали украинские предприятия, банки и правительство

Теги: аэропорт хакер Украина вирус

В результате масштабной кибератаки на Украине из строя выведены компьютеры в правительстве, киевском метрополитене, а также крупных предприятиях и банках страны. Вирус называется mbr locker 256. Он относится к вирусам-вымогателям.

Неизвестный вирус поразил сети огромного количества крупных компаний на Украине. Из строя выведены компьютеры около 40 предприятий, пишет сайт "112 Украина". Среди них есть и крупные государственные компании.

Кроме того, атакованы компьютеры в украинском кабмине, о чем на своей странице в Facebook написал вице-премьер страны Павел Розенко.

Вышли из строя компьютеры в аэропорту "Борисполь". Возможны задержки рейсов. Также вирусной атаке подвергся киевский метрополитен. Заблокирована оплата банковскими картами.

Между тем, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко уже успел обвинить в произошедшем Россию. По его словам, кибератака под видом вируса-вымогателя была организована со стороны российских спецслужб. По его мнению, целью кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком".

Атака на компьютеры украинских предприятий началась почти одновременно в 11:30 во вторник. По данным сайта "112 Украина", вирус называется mbr locker 256. Он относится к вирусам-вымогателям.