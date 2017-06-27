Российские и украинские компании атаковал один и тот же вирус

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Предприятия в России и на Украине были атакованы вирусом-шифровальщиком Petya, который действует по принципу WannaCry. В России атакам, в частности, подверглись "Роснефть", "Башнефть". На Украине среди пострадавших от кибератаки - правительство страны, магазины "Ашан" и аэропорт "Борисполь".

В компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, рассказали о кибератаках, которые произошли 27 июня в России и на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным специалистов, в обоих случаях компьютеры предприятий атакованы вирусом-шифровальщиком Petya. Он распространяется в локальной сети так же, как вирус WannaCry. Он закрывает доступ к компьютерам, а для снятия блокировки требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

В России атакам подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea, TESA, Mondelez International и другие компании. В свою очередь, на Украине от вируса пострадали компьютеры в правительстве Украины, магазины "Ашан", операторы "Киевстар", LifeCell, "Укртелеком", Приватбанк, аэропорт "Борисполь".

В мае произошла масштабная хакерская атака при помощи вируса-вымогателя WannaCry, который успел заразить свыше 300 тысяч компьютерных систем в более чем 150 странах. Программа блокировала работу компьютера и требовала заплатить за восстановление системы 300 долларов или 600 долларов в биткоинах. Кибератакам тогда подвергся и ряд предприятий в России. В частности, вирус затронул компьютеры Следственного комитета, МВД, Минздрава, "Мегафона" и "Вымпелкома".

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