Путин встретился с жительницей аварийного дома в Ижевске

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Президент России Владимир Путин лично приехал в дом к жительнице Ижевска, пожаловавшейся на аварийные условия своего жилья в ходе "Прямой линии". После этого российский лидер поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову расселить людей, которые наиболее нуждаются в этом, до конца текущего года.

Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Ижевск. Сразу по прилету в столицу Удмуртии президент отправился к жительнице города Анастасии Вотинцевой, которая в ходе "Прямой линии" с главой государства пожаловалась, что живет в аварийном доме, который по плану будет расселен лишь в 2029 году, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин тогда пообещал в ближайшее время заехать к женщине и лично разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Жители дома рассказали главе государства, что водоснабжение они проводили за свой счёт, а газ у них по-прежнему отсутствует. Президент поручил временно исполняющему обязанности главы республики Александру Бречалову, который сообщил о том, как решается вопрос с жильем в городе, в первую очередь переселить людей из ветхих бараков.

И во вторник в Ижевске Владимир Путин посетил концерн "Калашников", где принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Президент отметил, что в последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса - и в Ижевске, и в других регионах - смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям. И сейчас в стране создаются передовые наукоёмкие центры, выпускается наукоёмкая продукция, отвечающая требованиям мирового рынка.

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