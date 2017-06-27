В Челябинске вторые сутки тушат гигантскую свалку

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Настоящую экологическую катастрофу переживают жители миллионного Челябинска. В черте города вот уже вторые сутки горит гигантская свалка. Пожарные с переменным успехом пытаются справиться с возгоранием, но тление мусора продолжается. Ситуация тем более вопиющая, учитывая то, что полигон, по документам был закрыт еще четверть века назад.

Запах рядом со свалкой, которую не могли потушить два дня, сбивает с ног. Слышно его за километры. Но больше всего, конечно, досталось жителям близлежащих районов - Тракторозаводского и Металлургического. Люди жалуются на головную боль, кашель и тошноту. Те, кому есть куда переехать на время, поспешили сбежать. Многих, кто работает поблизости, отпустили по домам. Правда, далеко не всех, передает "ТВ Центр".

В самый пик пожар тушили 19 единиц техники и почти 50 спасателей. Работы продолжаются и сейчас. "Свалка - это достаточно сложный объект: это многослойная структура. Необходимо каждый слой поднимать, проливать, заспать землёй, грунтом с тем, чтобы не происходило дальнейшего воспламенения", - сообщил сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Челябинская свалка такая огромная, что ближайшие гидранты от очагов возгорания оказались в километрах. Пожарным приходилось ездить за водой по нескольку раз в час. Этот полигон входит в 30-ку крупнейших в мире. А ещё это самая большая свалка в России, расположенная в черте города. Ей почти 80 лет. Ежегодно туда свозят 5 с половиной миллиардов тонн отходов.

Де-юре Челябинскую свалку закрыли ещё 25 лет назад. Но новой взамен этой до сих пор не построили. Жители годами судятся и выигрывают, но вопрос так и не решён. Теперь власти уверяют, что региональное Министерство экологии вот-вот подготовит схему переноса объекта. И что рекультивация начнётся уже в следующем году. Экологи уверены: полигон в воскресенье загорелся не случайно. Люди пытаются привлечь внимание к проблеме. По факту пожара прокуратура возбудила уголовное дело. Вопросы зададут, в первую очередь, разумеется, эксплуатирующей компании. Руководство уже пытается снять с себя ответственность. Организация готова оплатить штраф. Но его стоимость несопоставима с ущербом, который нанесён экологии.

Закрытия полигона, который обслуживал Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район даже после официального закрытия люди тоже добивались годами. Игумновская свалка под Нижним занимала первое место по размеру не только в России, в Европе. Её площадь – больше 110 гектаров. И она тоже регулярно горела. Лишь 4 года назад по требованию природоохранной прокуратуры туда перестали свозить мусор. Власти экстренно выбрали новый участок рядом с трассой М7. Но там построили уже не полигон, а мусороперерабатывающий завод. Старую же свалку в Игумнове сейчас рекультивируют. Как и шламонакопитель "Белое море" и полигон "Чёрная дыра". Обещают, что в 2020 году там будут зелёные поляны.

Что будет на месте свалки "Кучино" в Балашихе, закрытой на прошлой неделе, ещё точно не ясно. Она, разумеется, будет рекультивирована. Но сейчас предстоит решить ряд первоочередных задач. Во вторник Росприроднадзор опечатал полигон. Ранее специалисты взяли пробы грунта и отходов. Они показали, что уровень загрязнения окружающей среды превышен в несколько раз. Владельцев свалки ждут судебные разбирательства, им грозит уголовное наказание за неправильное обращение с отходами. До решения суда полигон трогать не будут. Но главное - мусор свозить туда больше не станут. За судьбой свалки в Балашихе лично следит президент.

"Информацию президент получает регулярно. Ведь эта тема свалок в Подмосковье, она на протяжении многих лет обсуждается. Это не то, что она появилась только на прямой линии. Она остро прозвучала на прямой линии, но губернатор давно занимался этими вопросами, и все мы понимаем, что это сложное решение, которое требует комплексных мер", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Скоро в Подмосковье начнётся строительство сразу нескольких мусороперерабатывающих предприятий, по которым распределят отходы, ранее свозимые в Балашиху. Но и этого мало. Кардинально решить проблему поможет только сортировка и переработка мусора. А для этого сначала нужно переформатировать сознание жителей многомиллионного города.

Евгения Карих, "ТВ Центр".