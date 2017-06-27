Присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Немцова 28 июня

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Присяжные в Московском окружном военном суде не сумели принять единогласного решения по делу об убийстве Бориса Немцова. Оглашение вердикта перенесено на среду.

В Москве коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Бориса Немцова не смогла вынести решения по представленному судьёй списку вопросов. Дискуссия за закрытыми дверями длилась во вторник три часа, после чего присяжные объявили о решении взять перерыв и продолжить обсуждение 28 июня, передает "ТВ Центр".

Слушания дела проходят в Московском окружном военном суде. Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года в центре столицы. На скамье подсудимых - 5 человек, один из которых - Заур Дадаев - обвиняется непосредственно в убийстве.

Всего судья сформулировал 26 вопросов, которые касаются конкретной виновности каждого из подсудимых, а также возможного снисхождения, если их признают причастными к преступлению. По закону, присяжные должны стремиться к единогласному решению, но если достичь этого не удастся, вердикт выносится большинством голосов. Дело предполагаемого заказчика убийства Руслана Мухудинова расследуется отдельно. Сам он находится в международном розыске.