"ЕР" просит Собянина усилить гражданский контроль в Единый день выборов

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"Единая Россия" выступила с предложением к мэру Москвы Сергею Собянину оснастить в Единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения.

"Единая Россия" просит оснастить все избирательные участки в Москве камерами видеонаблюдения. На состоявшемся во вторник, 27 июня, заседании регионального политсовета секретарь московского отделения партии Андрей Метельский отметил, что это позволит существенно повысить доверие граждан к избирательному процессу.

"Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны эти ожидания оправдать. Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса", – сказал Метельский, предложив однопартийцам поддержать обращение к мэру Москвы.

"Поэтому, несмотря на то, что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, в Партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября", – резюмировал он.