"ЕР" просит Собянина усилить гражданский контроль в Единый день выборов
Теги: Общество собянин выборы единая россия москва
"Единая Россия" выступила с предложением к мэру Москвы Сергею Собянину оснастить в Единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения.
"Единая Россия" просит оснастить все избирательные участки в Москве камерами видеонаблюдения. На состоявшемся во вторник, 27 июня, заседании регионального политсовета секретарь московского отделения партии Андрей Метельский отметил, что это позволит существенно повысить доверие граждан к избирательному процессу.
"Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны эти ожидания оправдать. Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса", – сказал Метельский, предложив однопартийцам поддержать обращение к мэру Москвы.
"Поэтому, несмотря на то, что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, в Партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября", – резюмировал он.
Новости по теме Тверская, 13
-
24 июня 2017
Собянин поздравил Ушакова с переизбранием на мост мэра Риги
-
19 июня 2017
В каждой поликлинике Москвы будет создана патронажная служба
-
19 июня 2017
В Москве развернуто активное строительство новой кольцевой линии метро
-
19 июня 2017
Собянин: доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тысяч рублей