Референдума о независимости Шотландии не будет до конца переговоров по Brexit

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Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен отказалась от подготовки к запуску процедуры подготовки референдума о независимости. По ее словам, к этому вопросу планируется вернуться по окончании переговоров о Brexit.

В Шотландии отказались от немедленной подготовки референдума о независимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление первого министра и главы Шотландской национальной партии Николу Стерджен.

По ее словам, шотландское правительство все еще привержено идее предоставить регионы право выбора, однако это нужно делать уже после переговоров по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

"Я подтверждаю сегодня, что правительство Шотландии отменит план, который я представила 13 марта, мы не будем немедленно запускать законодательную процедуру для организации нового референдума. К концу процесса переговоров с ЕС, вероятно, следующей осенью мы вернемся в парламент, чтобы представить наше решение", - заявила Стерджен.