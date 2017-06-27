Эксперты прокомментировали заявление США о химатаке в Сирии

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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом координацию совместной борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что встреча прошла на авиабазе Хмеймим, куда глава Генштаба прибыл с рабочим визитом. В это же время из Вашингтона прозвучали новые обвинения в адрес Дамаска.

Громкое заявление из Вашингтона по Сирии было сделано буквально через несколько часов после регулярного брифинга пресс-секретаря Белого дома. Не исключено, что Шон Спайсер просто не хотел отвечать на уточняющие вопросы журналистов, ответов на которые у него наверняка не было. Так что обвинение в адрес Дамаска с пометкой "срочно" он распространил в письменном виде, передает "ТВ Центр".

"Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года", - отметил Спайсер.

Как обычно, не приводя никаких доказательств в поддержку своих обвинений, далее Белый дом переходит к угрозам в адрес Дамаска. В распространяемом сообщении говорится, что если Асад и его военные осуществят массовое убийство, то они, переводя дословно, заплатят "высокую цену". Что это означает на практике, Белый дом не поясняет, но исходя из опыта поведения американцев в Сирии, догадаться не сложно. Так называемая химическая атака в городе Хан-Шейхун, о которой говорит Спайсер, вызывает массу сомнений. В применение боевого газа зарина не верят многие западные медики – пострадавшие путались в показаниях и сообщали о противоречивых симптомах. Облетевшая весь мир картинка вызвала ощущение постановочной – отравленных обливали обычной водой, а журналисты, не опасаясь за здоровье, подходили к эпицентру взрыва. Тем не менее, инцидент расследован так и не был. Хотя на этом настаивают Сирия, Россия и Иран. Но в США свои выводы уже сделали и нанесли по сирийскому аэродрому Шайрат ракетный удар "Томагавками". Погибли несколько военных. Нынешнее заявление Белого дома эксперты считают частью большой политической игры.

"Речь идет о том, чтобы эмоционально насытить фон перед очередным раундом переговоров в Астане и произвести впечатление на Европу. Европа в последнее время все чаще сомневается в том, что действия так называемой "широкой коалиции" в Сирии целесообразны. Поэтому США решили, что называется, обновить впечатление и напомнить европейским партнерам, что Башар Асад подозревается в совершении разного рода нехороших преступлений", - рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

В России же напомнили, что никаких оснований для подобных подозрений нет. Ведь беспристрастного международного расследования проведено не было. И угрозы в адрес законного руководства Сирии недопустимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию. Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отравляющих веществ", - сказал он.

При этом, как заметили в Кремле, боевики запрещенного в России "Исламского государства" обладают химическим оружием, и провокации с их стороны могут повториться. Между тем, США продолжают действовать в Сирии небрежно, не только на политическом фронте, но и на военном. В результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой американцами, в городе Аль-Маядин погибли около 60 мирных жителей.

Александр Огородников, Александр Званцев, "ТВ Центр".