Асад побывал на авиабазе Хмеймим и встретился с главой Генштаба России
Теги: сирия асад генштаб Сирийский конфликт
Президент Сирии Башар Асад прибыл на авиабазу Хмеймим, на которой он ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения. Кроме того, сирийский лидер обсудил с главой Генштаба России Валерием Герасимовым борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой".
Глава Генштаба России Валерий Герасимов обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом координацию усилий по борьбе с запрещенными в России террористическими организациями "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Встреча прошла на авиабазе Хмеймим, говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.
Кроме того, стороны затронули тему соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
"Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим президент Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения", - отметили в сообщении.
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