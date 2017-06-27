Асад побывал на авиабазе Хмеймим и встретился с главой Генштаба России

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Президент Сирии Башар Асад прибыл на авиабазу Хмеймим, на которой он ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения. Кроме того, сирийский лидер обсудил с главой Генштаба России Валерием Герасимовым борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой".

Глава Генштаба России Валерий Герасимов обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом координацию усилий по борьбе с запрещенными в России террористическими организациями "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Встреча прошла на авиабазе Хмеймим, говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.

Кроме того, стороны затронули тему соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

"Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим президент Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения", - отметили в сообщении.