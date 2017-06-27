ЦБ сообщил о заражении ряда банков вирусом после кибератак

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У Центробанка есть информация, согласно которой ряд банков в России заражены в результате компьютерной атаки. При этом нарушения в работе кредитных организаций и в предоставлении сервисов клиентам не зафиксированы.

Компьютеры некоторых российских банков заражены банков в результате компьютерной атаки, заявили в Центробанке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

"По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры", - отметили в ЦБ.

При этом нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам не зафиксированы.

Сейчас Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, а также сами кредитные организации работают над устранением последствий компьютерных атак.

Как рассказали в "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель Petya распространился не только на Украине и в России, но и по всему миру, "затронуто огромное количество стран". В частности, под атаку попала международная группа компаний Saint-Gobain, а также датский транспортный гигант Maersk.