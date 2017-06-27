С 9 июля начнет действовать безвизовый режим между Россией и Самоа

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что с 9 июля 2017 года начнет действовать безвизовый режим с Самоа. Граждане обоих государств смогут совершать взаимные туристические поездки сроком до 60 дней. Архипелаг Самоа находится в южной части Тихого океана северо-восточнее Австралии.

Безвизовый режим между Россией и Самоа начнет действовать с 9 июля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Соответствующее соглашение было подписано 4 апреля правительствами двух стран.

"Данным соглашением предусматривается, что граждане Российской Федерации и граждане независимого государства Самоа, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого договаривающегося государства, освобождаются от требования получения виз для въезда (пребывания, выезда, следования транзитом) на срок до 60 дней", - говорится в сообщении.

Архипелаг Самоа находится в южной части Тихого океана к северо-востоку от Австралии. Площадь государства составляет 2832 квадратных километра.