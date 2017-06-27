Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

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От 50 до 80 тысяч граждан КНДР заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, заявил глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. По его словам, эти лагеря якобы расположены на территории России и Китая.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что около 80 тысяч граждан Северной Кореи заняты на принудительных работах в трудовых лагерях. По его словам, они созданы на территории России и Китая, передает РИА Новости.

В частности, в докладе утверждается, что Москва не так давно якобы продлила договоренности с Пхеньяном, в рамках которых КНДР создает трудовые лагеря на территории России.

Такое заявление прозвучало во время представления доклада госдепартамента о борьбе с работорговлей в мире. Тиллерсон подчеркнул, что многие северокорейцы трудятся по 20 часов в сутки. При этом зарплата, которая им выплачивается, идет властям КНДР. По его словам, таким образом Пхеньян получает около 100 миллионов долларов в год.

Тиллерсон добавил, что "ответственные государства" не могут позволить ситуации развиваться подобным образом. "Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой", - добавил он.