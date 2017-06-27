В МГЮА заявили, что уход Резника не повлияет на работу вуза

Теги: Общество увольнение адвокат университет

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина объяснили, почему в здании появилась мемориальная доска Иосифу Сталину, которая спровоцировала увольнение из вуза адвоката Генри Резника. При этом в МГЮА отметили, что его уход не повлияет работу университета.

В Московском государственном университете имени Кутафина объяснили появление в здании вуза мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом сообщили в пресс-службе МГЮА.

Ранее адвокат Генри Резник написал в своем блоге на сайте "Эха Москвы", что уволился с профессорской должности в университете из-за установленной в аудитории вуза мемориальной таблички. По его словам, в юридическом вузе не может висеть напоминание о человеке, который "похоронил право", и является "антиправом".

В университете объяснили, что мемориальная табличка была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 1960 года.

"Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране", - пояснили в пресс-службе радиостанции "Говорит Москва".

В МГЮА отметили, что уважают позицию Генри Резника, однако не хотят вступать с ним в полемику. При этом в вузе заявили, что его уход не скажется на работе университета.

"Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора", - сообщила пресс-служба МГЮА изданию РБК.