ЧАЭС перешла на ручной режим контроля радиации из-за кибератак

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На Чернобыльской АЭС произошел переход на ручной режим радиационного мониторинга промышленной площадки. Это связано с атакой вируса-вымогателя Petya, из-за которого произошел сбой автоматической системы.

В результате кибератак прекратили работу компьютеры Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине. в результате специалисты осуществляют радиационный мониторинг промышленной площадки в ручном режиме, сообщает сайт "112 Украина".

Сайт ЧАЭС также не работает. При этом автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме.

Ранее стало известно, что предприятия в России и на Украине были атакованы вирусом-шифровальщиком Petya. Он действует по принципу WannaCry. В России атакам, в частности, подверглись "Роснефть", "Башнефть". На Украине пострадали правительство страны, магазины "Ашан" и аэропорт "Борисполь".