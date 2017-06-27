Националист "Тесак" получил 10 лет колонии

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Бабушкинский суд Москвы приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей. Гособвинение требовало приговорить его к 11,5 года лишения свободы, защита настаивала на оправдании.

Лидера движения "Реструкт", националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Бабушкинского суда Москвы.

"Тесака" признали виновным в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Гособвинение требовало приговорить его к 11,5 года колонии строгого режима, защита настаивала оправдании Марцинцевича в связи с тем, что его вина опровергается доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения дела.

Поводом для обвинений в экстремизме послужила книга Марцинкевича "Реструкт". В ней он вспоминает о годах своего заключения. По результатам ряда экспертиз, книга была признана экстремистской, содержащей элементы разжигания межнациональной розни.