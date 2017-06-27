Путин поручил разобраться с аварийными домами в Удмуртии

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Президент России во вторник посетил концерн "Калашников", где ознакомился с образцами продукции военного и гражданского назначения. Но сначала Владимир Путин отправился к жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая в ходе "Прямой линии" с главой государства пожаловалась, что живет в аварийном доме, который по плану будет расселен в 2029 году.

Спальный район Ижевска. Восточный поселок. Проезд Чапаева. Чуть дальше видны частные, добротные дома, на фоне которых деревянные 8-квартирные развалюхи, стоящие тут, контрастируют еще жёстче, передает "ТВ Центр".

Покосившиеся от времени сараи, которые вот-вот упадут. В них жители дома номер 33 хранят дрова, потому как отопление печное. Деревянный барак за свою 60-летнюю историю ни разу не видел ремонта. От времени стены рассохлись и сгнили. Внутри ситуация еще хуже.

"Вот, пожалуйста, потолок. Видно, как с него течет, когда идет дождь. От этого соответственно гниет пол, стены у нас уже все в щелях, фундамент отходит. В квартирах мы, конечно, как можем, поддерживаем, там, где-то подобьем, подклеим. Стены, они как были трухой, так и остаются трухой. Живем в таких условиях", - говорит жительница Ижевска Анастасия Вотинцева.

В таких условиях Анастасия с ребенком и родной сестрой живут всю свою жизнь. Квартиру в этом доме от механического завода получила еще их мать. В 2007 году здание передали на баланс города. Год назад его признали аварийным. Переселить всех жильцов обещали не ранее 2029 года. На что Анастасия Вотинцева во время "Прямой линии" и пожаловалась президенту. Путин заявил, что в курсе ситуации с аварийным жильем в республике, пообещав, когда будет там с рабочим визитом, заехать в гости и поговорить лично, что в итоге и сделал.

И.о губернатора республики Александр Бречалов докладывает президенту –переселять людей из этих ветхих деревянных бараков начнут в 2018 году. Всего их 17. Это десятки семей, среди которых есть и особо нуждающиеся.

Для Анастасии Вотинцевой, у которой 27 июня день рождения, такие новости уже стали отличным подарком. Президент дополнил его еще и путевкой в Сочи.

Тему ветхого жилья, в республике она действительно стоит остро, Путин вновь поднимает и во время личной встречи с и.о. губернатора республики Удмуртия Александром Бречаловым. Дальше уже основная программа рабочей поездки в Ижевск – один из главных центров оборонной промышленности России. Сначала – концерн "Калашников". Тут Путин проводит совещание с представителями машиностроения. Перед ними сейчас стоит серьезная задача – переориентировать часть оборонных мощностей для выпуска гражданской продукции. Причем, не только для внутреннего рынка. Но и на экспорт. А также продолжать обновлять коллектив молодыми специалистами.

С молодыми специалистами ситуация, к слову, выправляется. Средний возраст работников в концерне "Калашников" – 36 лет. Работают тут и с талантливыми школьниками, которые участвуют и побеждают в научно-технических конкурсах и олимпиадах, представляя свои проекты. Об одном из них ребята рассказывают президенту.

Прямо с завода "Калашников" Путин едет на еще одно оборонное предприятие Ижевска. Электромеханический завод "Купол", которому в этом году исполняется 60 лет. Изначально на месте этих цехов должна была быть швейная фабрика. Но решением ЦК предприятие еще на этапе строительства переориентировали на производство систем ПВО. Их "Осы" и "Торы", стоящие на вооружении в двадцати странах мира, в представлении уже не нуждаются. Макет арктической установки по итогам встречи подарили и президенту.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Ижевск, Удмуртия.