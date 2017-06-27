Новый вирус Petya атаковал компании по всему миру

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Мощной хакерской атаке во вторник подверглись десятки компаний по всему миру. Новый вирус-вымогатель под названием Petya блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в криптовалюте биткоин за расшифровку данных. Первыми червь атаковал нефтяные, энергетические и финансовые компании России и Украины.

Он проникает в компьютеры ничего не подозревающих пользователей под видом писем или сообщений от вроде бы знакомых и проверенных адресатов, блокирует не только рабочий стол или окно браузера, а делает абсолютно невозможной загрузку операционной системы. Причем, по всей компьютерной сети. После перезагрузки на экране появляется сообщение с требованием выкупа за разблокировку - 300 долларов США в виртуальной валюте - биткоинах, передает "ТВ Центр".

Вирус, пришедший на смену вирусу-вымогателю WannaCry, на Украине вызвал небывалый ажиотаж не только из-за масштабов своего распространения. Интернет разразился шутками на тему электронного попрошайки, вирус оказался тезкой украинского президента. Создатели назвали его Petya А.

На Украине хакерской атаке подверглись десятки государственных и частных компаний: банки, коммунальные службы, транспортные предприятия - аэропорт "Борисполь" и киевское метро, телеканалы. Перед взломщиками не устояли даже правительственные сети - пострадал официальный сайт правительства. Под удар попала и Чернобыльская АЭС. Зависли даже компьютеры киберполиции, которая, по идее, должна предотвращать подобные преступления.

"Все эксперты говорят, что если бы были осуществлены превентивные меры, которые рекомендовались, то такого бы не произошло. Значит, недоработка, как правило, всегда есть. Это тоже следствие недостатка профессионализма, особенно киберполиции", - отметил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Но киевские власти вместо того, чтобы искать брешь в собственной системе сетевой безопасности, предпочли зарабатывать политические очки. По обкатанному сценарию обвинив во всем Москву.

"В том, что за этими проказами стоит РФ, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны, которую ведет против нас Путин", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Если следовать этой логике, то Москва объявила гибридную войну и самой себе. В России вирус атаковал сразу несколько крупных предприятий – "Роснефть", "Башнефть". При этом добыча нефти была продолжена, компании перешли на резервное управление. От "Пети" также пострадали металлургическая компания Evraz, банк "Хоум Кредит", отделения которого приостановили работу, а также российские представительства Mars, Nivea, TESA и ряда других фирм. Но вот работу компьютерных систем администрации президента и официальный сайт Кремля поставить под угрозу злоумышленникам не удалось.

Шифровальщик Petya занимается вымогательством не только в России и на Украине. Он пошел гулять по всему миру. О компьютерных взломах сигнализируют Дания, Испания, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Франция и США.

"Я бы убирал любые политические подтексты по той причине, что это обыкновенный вирус-вымогатель, его и характер построения и то, что злоумышленники не выдвигают никаких требований, а просто хотят денег, убирает любые политические моменты. Это обыкновенные киберпреступники, которые поступали так уже не один раз и просто хотят заработать", - рассказал заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин.

Подобный вирус-шифровальщик WannaCry основательно прогулялся по миру в середине мая. Он массово выводил из строя компьютеры в 150 странах. Россия пострадала больше других государств. Тогда атаке подверглись МВД, МЧС, Сбербанк, Минздрав. О попытках заражения сообщали в РЖД и Центробанке. Но по сложившейся на Западе традиции в масштабных взломах обвинили Москву, мол, WannaCry - дело рук хакерской группы, которая связана с Россией.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что к появлению вируса причастны как раз его бывшие работодатели из агентства нацбезопасности США, что именно АНБ создало опасные инструменты для проведения подобных атак. Чуть позже эту версию подтвердят и влиятельнейшие западные СМИ. Washington Post опубликовала статью, в которой рассказывалось, что WannaCry был разработан по указу правительства Северной Кореи, но на основе американского кода. Информацию о том, что вредоносная программа - это модифицированная версия американского вируса, придуманного специалистами АНБ, разместила на своих страницах и Financial Times. Правда, извиняться перед Москвой за ложные обвинения никто и не подумал.

Лилия Акиньшина, Александр Козликин, Алсу Ягляева, "ТВ Центр".