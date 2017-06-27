Более 30 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в метро Нью-Йорка

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Не менее 34 человек пострадали в результате аварии в метро Нью-Йорка. По данным Транспортного управления города, поезд совершил экстренную остановку в туннеле и в итоге сошел с рельсов. Госпитализированы 17 человек.