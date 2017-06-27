20:45, 27 июня 2017

Более 30 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в метро Нью-Йорка

Теги:  сша  метро  поезд  нью-йорк  Происшествие

Не менее 34 человек пострадали в результате аварии в метро Нью-Йорка. По данным Транспортного управления города, поезд совершил экстренную остановку в туннеле и в итоге сошел с рельсов. Госпитализированы 17 человек.

Поезд сошел с рельсов в метро Нью-Йорка. В результате аварии пострадали 34 человека.

Как сообщает "Интерфакс", угрозы жизни пострадавшим нет. 17 человек оказались в больницах.

По данным Транспортного управления города, поезд совершил экстренную остановку, в результате чего, произошла авария. Были повреждены пути и часть туннеля.

Кроме того, остановлены еще несколько поездов. Из них проведена эвакуация пассажиров.

Расследование ведет Транспортное управление. 

Другие новости

В других СМИ