Более 30 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в метро Нью-Йорка
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Не менее 34 человек пострадали в результате аварии в метро Нью-Йорка. По данным Транспортного управления города, поезд совершил экстренную остановку в туннеле и в итоге сошел с рельсов. Госпитализированы 17 человек.
Поезд сошел с рельсов в метро Нью-Йорка. В результате аварии пострадали 34 человека.
Как сообщает "Интерфакс", угрозы жизни пострадавшим нет. 17 человек оказались в больницах.
По данным Транспортного управления города, поезд совершил экстренную остановку, в результате чего, произошла авария. Были повреждены пути и часть туннеля.
Кроме того, остановлены еще несколько поездов. Из них проведена эвакуация пассажиров.
Расследование ведет Транспортное управление.