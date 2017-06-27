Посетитель ресторана в Москве расплатился биткоинами

Теги: Москва ресторан валюта

Посетитель одного из ресторанов в Москве расплатился биткоинами. Это первый подобный случай для всей России. Гость воспользовался этой услугой 27 июня. С оплатой проблем не возникло, сообщили в заведении.

В Москве зафиксирован первый случай для России, когда посетитель одного из ресторанов расплатился за обед биткоинами. Как сообщает РИА Новости, это произошло в заведении, которое специализируется на русской кухне.

В ресторане сообщили, что гость воспользовался этой услугой 27 июня. Заведение он посетил по предварительной брони. Там добавили, что москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счета.

Виртуальная валюта биткоин может использоваться для финансовых операций, в том числе, для покупки в интернете товаров или услуг. Она появилась в 2009 году.

В России обращение биткоинов пока не регулируется.