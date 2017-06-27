Захарова: история с сирийским мальчиком не закончится для CNN просто
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Министерство иностранных дел России направит московскому отделу телеканала CNN обращение в связи с репортажем о якобы пострадавшем от бомбардировок ВКС сирийском мальчике. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, эта история не закончится для телеканала так просто, как ему хотелось бы.
Министерство иностранных дел России направит в московский корпункт телеканала CNN обращение в связи с репортажем о якобы пострадавшем в результате действий ВКС трехлетнем Омране Дакнише из Алеппо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.
"Я думаю, что завтра мы точно направим соответствующее письмо московскому корпункту. Мы дважды официально призывали телеканал каким-то образом отреагировать, извиниться за то, что произошла реальная подмена информации", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Фотография трехлетнего Омрана была распространена западными СМИ как "символ страданий Алеппо". Отец ребенка во время телемоста Москва – Женева – Алеппо заявил, что представители организации "Белые каски" оказались на месте событий до приезда скорой помощи, и использовали снимок для своих целей. Сам мальчик не получил серьезных травм.
"Я обещаю, что мы с этой историей не закончим так просто, как хотелось бы телеканалу CNN", - заявила Захарова.
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