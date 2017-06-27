По факту гибели мотоциклиста в ДТП в Москве возбуждено дело

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Следственные органы завели уголовное дело после гибели мотоциклиста в результате ДТП на Кутузовском проспекте столицы.

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения автомобиля Mercedes с мотоциклистом в районе Фили-Давыдково, в результате которого байкер погиб. Об этом во вторник сообщили АГН "Москва" в МВД столицы.

Само ДТП произошло накануне ночью на Кутузовском проспекте, около дома №48. "В результате данного происшествия молодой человек с телесными повреждениями доставлен в городскую клиническую больницу, где позднее от полученных травм скончался. В настоящее время следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по факту ДТП", - сообщили в МВД.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Согласно информации СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО.