Названа причина схода с рельсов вагонов метро в Нью-Йорке

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Причиной схода с рельсов нескольких вагонов в нью-йоркском метро стало срабатывание системы экстренного торможения. В результате аварии пострадали 34 человека. Их жизням ничего не угрожает.

Причиной схода с рельсов вагонов метро в Нью-Йорке стала сработавшая система экстренного торможения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника транспортного управления города Джо Лоту.

"Насколько сейчас известно, причина не в отказе оборудования и не в неполадках на путях. Причины инцидента расследуются", - уточнил он.

Лота также добавил, что дым в тоннеле и на станции "125-я улица" появился из-за возгорания скопившегося на путях мусора, который загорелся из-за искр, возникших при экстренном торможении.

В результате схода с рельсов двух вагонов метро на станции "125-я улица" пострадали 34 человека. Полученные травмы не угрожают их жизням.

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