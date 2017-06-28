На Курилы впервые прибыла бизнес-миссия из Японии

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На Курильские острова прибыла первая в истории делегация из Японии. В состав группы вошли 69 человек, в числе которых представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Целью приезда делегации будет поиск возможностей для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах.

На Курильские острова впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, в составе делегации представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур, а возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

В течение пяти дней группа посетит острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, в том числе расположенные на них объекты рыбного хозяйства, розничной торговли и сферы услуг, туристического и медицинского назначения и морские и воздушные гавани островов. Цель приезда – "выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах".

"Участие государства сегодня играет решающую роль в развитии Курил, констатировали на встрече. Основным инструментом является федеральная программа. На Кунашире она позволила построить более десятка крупных объектов различного назначения. Район получил два современных спортивно-оздоровительных комплекса. Началось строительство жилья и благоустройство общественных мест. На дорогах впервые появился асфальт", - отмечается в сообщении пресс-службы губернатора региона.

В апреле Россия и Япония на уровне глав государств договорились, что на Курильские острова отправится делегация японского бизнеса и чиновников. О начале совместной работы на Курилах стороны договорились в конце прошлого года.

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