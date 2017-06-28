К обстрелу Верховного суда Венесуэлы с вертолета причастны спецслужбы

Теги: В мире обстрел венесуэла вертолет

Здание Верховного суда Венесуэлы минувшей ночью подверглось атаке с вертолета. По данным местных СМИ, группа сотрудников спецслужб угнала машину, совершила пролет над столицей, а затем сбросила несколько гранат на суд и открыла по зданию огонь из автоматов. Президент страны уже пообещал наказать организаторов атаки.

Власти Венесуэлы вывели на улицы столицы страны бронетехнику. Об этом сообщает "ТВ Центр". Военные взяли под контроль районы, прилегающие к президентскому дворцу. Это произошло после атаки полицейским вертолётом здания Верховного суда. С его борта были сброшены несколько гранат. Президент Николас Мадуро назвал инцидент террористическим актом и заявил, что нападавшие будут пойманы в ближайшее время.

Уже известно, что угнанным вертолётом управлял Оскар Перес, имеющий опыт службы в элитных силовых подразделениях. Ранее он записал видеообращение к народу Венесуэлы, в котором призвал к отставке президента Мадуро. На борту воздушного судна был растянут баннер с надписью "350. Свобода".

В это же время депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи оказались заблокированы в парламенте. В течение нескольких часов там их удерживали сторонники президента. Они забрасывали здание самодельными взрывными устройствами. В какой-то момент начались столкновения. В ходе потасовки три депутата и несколько представителей прессы были избиты бойцами национальной гвардии. Теперь осада снята.