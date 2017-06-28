В Средиземном море спасли 8 тысяч мигрантов из Африки

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В Средиземном море за последние несколько дней спасены более 8 тысяч мигрантов. Они пытались попасть из Ливии в Европу.

У берегов Ливии за последние несколько дней спасены более восьми тысяч мигрантов. На перегруженных судах люди пытались попасть в Европу через Средиземное море. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В операции принимали участие корабли береговой охраны Италии и суда некоторых общественных организаций. Часть мигрантов уже доставлены в порты Сицилии и Калабрии. С наступлением лета поток беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу значительно вырос.

Накануне МВД Италии сообщило, что в страну с начала года через Средиземное море проникли более 70 тысяч нелегалов.