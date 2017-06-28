Площадь пожаров в Забайкалье увеличилась на 3 тысячи гектаров

Теги: пожар Стихия забайкалье

В Забайкалье продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. Сейчас она составляет 22 тысячи гектаров.

В Забайкалье горит уже более 22 тысяч гектаров тайги. МЧС направляет в регион дополнительные силы. В среду прибудут сто парашютистов-десантников. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Режим чрезвычайной ситуации также введен в Красноярском крае и Иркутской области. В Бурятии за прошедшие сутки площадь, охваченная огнем, увеличилась на 20% - до 7,5 тысяч гектаров. Природные пожары в Сибири ликвидируют более четырех с половиной тысяч человек, 850 единиц техники, в том числе авиация. Сейчас огонь распространяется в труднодоступных местах. Тушение осложняют жаркая погода и сильный ветер.

МЧС организовало специальные группы, которые патрулируют территории вблизи населенных пунктов. Пока угрозы для жителей нет.