Эрдоган допустил проведение новой военной операции в Сирии

Теги: турция Сирийский конфликт курды эрдоган

Турция намерена провести еще одну военную операцию на севере Сирии, чтобы защитить свои границы и не допустить создания курдского государства. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара готова начать еще одну военную операцию в Сирии, если возникнет угроза границам Турции, об этом газете "Известия" заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, сейчас в Сирии нестабильная ситуация и Анкара готова отреагировать "при малейшей угрозе". Турция собирается включить в зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления курдского государства.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", - рассказал турецкий лидер газете.

Турция начала операцию "Щит Евфрата" 24 августа 2016 года против боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство". Также перед военными была поставлена задача вытеснить из приграничных территорий курдские формирования. В марте 2017 года операция успешно завершилась.

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