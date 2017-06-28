В России может появиться звание почетного гражданина страны

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Сенатор Вячеслав Тимченко планирует разработать законопроект о введении общероссийского института почетных граждан. Он уверен, что высокого звания можно удостоить за неоценимый вклад в развитие страны. В настоящий момент особым званием могут награждать только на региональном и муниципальном уровнях.

В России могут ввести звание почетного гражданина. Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал "Парламентской газете", что планирует разработать такой законопроект.

Он выразил уверенность, что высокого звания можно удостоить за неоценимый вклад в развитие страны, а также обратил внимание на то, что во многих регионах и муниципальных образованиях есть законы о присвоении звания почетного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет.

Сенатор предполагает, что Госдума и Совет Федерации будут совместно принимать решение о награждении россиян новыми знаками отличия.

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