Суслов: команда Трампа не понимает, где проходит "красная черта" в Сирии

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США обвинили Башара Асада в подготовке очередной химической атаки в Сирии, при этом отказались представлять доказательства. По мнению политологов, это может говорить об очередной провокации против Дамаска, которая повлечет за собой новые удары по правительственной армии.

О возможности прямого военного столкновения России и США в Сирии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Эта возможность есть, к сожалению, и она актуальна. Поэтому главное направление российско-американского направления по Сирии будет оставаться предотвращение прямого военного столкновения. И здесь ситуация тяжелая. С одной стороны, администрация Трампа отказалась от задачи свержения Башара Асада. С другой стороны, это не означает, что она стала воспринимать режим Асада как дружеского игрока. По-прежнему она нацелена на ослабление Асада. И для этого все делается, в том числе сбиваются самолеты. У Вашингтона есть задача выступать с позиции силы. И что очень опасно – администрация Трампа, судя по всему, не очень представляет, где проходят "красные линии", что можно себе делать, и что нельзя в Сирии. Поэтому мы действительно идем по острию ножа", - полагает Суслов.

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