В среду в Москве будет теплая и сухая погода

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На протяжении всей среды в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла. По данным синоптиков, осадков не предвидится.

В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"28 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла, в области столбик термометра также поднимется до плюс 22 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе также ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.