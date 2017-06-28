Трамп прервал беседу с премьером Ирландии из-за улыбки журналистки. Видео

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Президент США Дональд Трамп прервал телефонный разговор с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы сделать комплимент журналистке RTE. Американский президент отметил, что у нее прекрасная улыбка.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент ирландской журналистке телерадиокомпании RTE Катрине Пэрри. Женщина разместила видеозапись разговора в своем Twitter.

Трамп подозвал журналистку к себе и сообщил своему телефонному собеседнику, что в кабинете много представителей ирландской прессы.

"Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь, вы ее там не обижаете", - обратился Трамп к Варадкару.

Обычно для Трампа несвойственно лестно отзываться о журналистах и женщинах. Трамп неоднократно рассказывал о своих связях с представительницами прекрасного пола в вульгарной манере. Он усомнился в способности удовлетворить страну экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, назвал самой антисексуальной женщиной актрису Сару Джессику Паркер, толстой свиньей — ведущую Рози О'Доннелл, собакой — главного редактора The Huffington Post Арианну Хаффингтон. Тогда журналистка Fox News спросила у Трампа, почему он считает женщин животными. В ответ он предположил, что у девушки в момент интервью была менструация.

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