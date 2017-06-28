Порошенко объяснил коррупцию на Украине советским наследием

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Украина с большим трудом избавляется от коррупции из-за советского наследия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, в Советском Союзе коррупция была "глубоко укоренена в обществе и в умах каждого".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению из-за советского наследия. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.

"Поскольку она идет издалека - от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого", - ответил он на вопрос о том, почему коррупцию на Украине трудно искоренить.

По словам Порошенко, даже в этих условиях властям страны удалось добиться "блестящих результатов" в антикоррупционной борьбе. Украинский президент также сослался на непростую ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом на востоке страны.

"Непросто проводить реформы в воюющей стране. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - заявил Порошенко.

По данным Ernst&Young, Украина занимает первое место в рейтинге коррумпированных стран. Социологический опрос проводился в конце 2016 - начале 2017 годов, были опрошены более четырех тысяч респондентов.

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