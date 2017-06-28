В Японии инвалида заставили подниматься на борт самолета ползком

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Японская авиакомпания заставила инвалида ползком преодолеть 17 ступенек трапа, чтобы попасть на борт самолета. Возле стойки регистрации мужчине сказали, что у компании нет условий для обслуживания людей, которые не могут ходить самостоятельно.

Японская авиакомпания Vanila Air заставила пассажира с ограниченными возможностями подниматься на борт самолета ползком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Мужчина купил билеты до города Амами на юге Японии. Возле стойки регистрации в аэропорту ему сказали, что у компании нет условий для обслуживания людей, которые не могут ходить самостоятельно. В результате мужчине, у которого парализованы ноги, пришлось слезть с инвалидной коляски и ползком преодолеть 17 ступенек трапа.

Впоследствии авиакомпания извинилась перед пассажиром, однако это произошло уже после того, как данная история разошлась по интернету.