Ученые: у каждого пятого россиянина общие предки с британской королевой

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Около 20% россиян имеют общие корни с представителями современной династии Винздоров, к которой принадлежат королева Великобритании Елизавета II, дети императора Николая II и французской королевы Марии Медичи.

Каждый пятый россиянин генетически связан с предками британской королевы Елизаветы II, детьми французской королевы Марии Медичи и российского императора Николая II, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследований медико-генетического центра Genotek.

Специалисты напомнили, что цесаревич Алексей, сын последнего императора Николая II, унаследовал гемофилию (несвертываемость крови) от английской королевы Виктории, прабабушки по материнской линии.

Ученые центра также нашли родственную связь между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Наполеоном, Эйнштейном, Адольфом Гитлером, Владом Цепешем и Бенито Муссолини.

Для своего исследования ученые взяли так называемую митохондриальную ДНК, которая передается от матери к детям и позволяет построить единое генеалогическое древо человечества. Как уточняют ученые, наличие подобной родственной связи не означает, что люди являются прямыми потомками исторических личностей. Это означает лишь то, что у них был общий родитель много тысяч лет назад.

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