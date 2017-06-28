Сразу 12 российских вузов попали в Шанхайский рейтинг университетов

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Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects. Лучший результат показал МГУ имени Ломоносова.

Впервые 12 российских вузов вошли в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов - Шанхайский. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лучший результат среди наших учебных заведений у МГУ имени Ломоносова, который лидирует по четырнадцати предметам и занял 43 место по физике.

Также в список вошли Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический, Высшая школа экономики, Уфимский авиационный университет.

Выбор осуществлялся по 52 предметным рейтингам. Всего оценивались около 4 тысяч учебных заведений. Теперь с помощью опубликованных данных абитуриенты могут узнать какие из вузов мира имеют исследовательский потенциал и серьезную академическую репутацию.