Опрос: угрозу военного нападения ощущают свыше трети россиян

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В существование военной угрозы для России верят 38% респондентов, а 53% опасности не видят. По данным опроса ВЦИОМ, среди тех опрошенных, которые считают вероятным нападение, в качестве источников агрессии называют США и Украину.

Угрозу военного нападения ощущают свыше трети россиян (38%), тогда как более половины (53%) не видят реальной военной угрозы для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63% среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31%).

В число возможных военных соперников эта часть опрошенных также включает блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританию (4%), запрещенное в России "Исламское государство" (4%), Сирию (3%) и Германию (3%).

По оценкам опрошенных, на помощь России в случае вооруженного конфликта придут Китай (41%), Белоруссия (25%) или Казахстан (18%). 10% полагают, что Россия не может ждать помощь ни от одного государства.

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