Великобритания пригрозила хакерам ракетным ударом

Теги: В мире минобороны великобритания хакер

Лондон готов нанести ракетный удар с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку на государственные учреждения Великобритании. Об этом заявил глава Минобороны Майкл Фэллон.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон дал предостережение хакерам, которые атаковали парламент страны. Он заявил, что страна может нанести по ним ракетный удар, передает ТАСС слова министра.

Он заявил, что возможная хакерская атака на госучреждения страны может побудить Лондон ответить из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства.

23 июня на информационные системы британского парламента была совершена очередная кибератака. У Лондона пока нет доказательств того, кто стоит за этим преступлением, однако следствие установило, что хакеры охотились за учетными записями парламентариев.

27 июня вирус-вымогатель Petya атаковал около 80 организаций в России и на Украине. Вирус заблокировал компьютерные системы "Роснефти", "Башнефти", Nivea, производителей шоколадок Mars и Alpen Gold. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

Читайте также:

ЧАЭС перешла на ручной режим контроля радиации из-за кибератак

ЦБ сообщил о заражении ряда банков вирусом после кибератак

СМИ узнали о приказе Обамы создать "цифровую бомбу" для атаки России

The Times: русские хакеры торгуют паролями от почты британских министров