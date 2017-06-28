Президент Бразилии отверг все обвинения в коррупции

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Мишел Темер отрицает все обвинения в коррупции в его адрес со стороны прокуратуры Бразилии. Он назвал их бездоказательной фантастикой. Бразильский лидер отметил, что не позволит обвинять себя в преступлениях и продолжит работу на благо страны.

Президент Бразилии Мишел Темер отверг все обвинения в коррупции и назвал их бездоказательной фантастикой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бразильские СМИ.

"Это обвинение - фантастика. Где конкретные доказательства того, что я получил эти деньги?", - заявил Темер. Он также подчеркнул, что не позволит обвинять себя в преступлениях и продолжит работу на благо страны.

Накануне генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот официально выдвинул обвинения в коррупции против Темера. Соответствующие документы направлены в Верховный суд и нижнюю палату конгресса, которые решат вопрос об уголовном преследовании президента страны.

Скандал разразился в начале марта, когда была обнародована аудиозапись беседы бразильского лидера с одним из бизнесменов, который позже заявил об участии Темера в коррупционной схеме. Исходя из нее, политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на лоббирование их интересов.

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